《Ａ股焦點》鋰礦、鋰電池概念走低，鋰離子與光伏電池消費稅豁免9月結束

內地即將結束對光伏電池和鋰離子電池在過去十年實施的消費稅豁免，政策轉變，鋰電池產業鏈受影響走低，銅冠銅箔(深:301217)跌20%封板，爭光股份(深:301092)挫19.5%，天齊鋰業(深:002466)跌8.5%，融捷股份(深:002192)軟6.5%，盛新鋰能(深:002240)及橫店東磁(深:002056)均跌約4%。



財政部等17日發布公告稱，自今年9月1日起，將率先對用於電動車和儲能系統的鋰離子電池等5類電池徵收2%的消費稅，2027年9月1日起稅率上調至4%；自2027年4月1日起，對光伏電池按照2%稅率徵收消費稅，並在2028年4月起將稅率上調至4%。同時，鈉離子電池、固態電池、燃料電池及光伏電池中的鈣鈦礦電池、疊層電池、砷化鎵電池，將自2026年9月1日起至2028年12月31日期間免徵消費稅。



根據當前政策，中國自2015年2月起對電池徵收4%消費稅，但鋰原電池、鋰離子蓄電池、太陽能電池等七類電池免徵消費稅，以加大對新能源領域的支持。此後多年的快速擴張使中國製造商在全球佔據主導地位，但也在國內引發了嚴重的內捲激烈競爭。

《經濟通通訊社20日專訊》