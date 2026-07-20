【人行操作】人行3985億逆回購利率持平，淨投放1745億

人民銀行公布，今日進行3985億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%。
公開市場今日有2240億元逆回購到期，即今日淨投放174億元。
本周人行公開市場將有19635億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期2240億元、2365億元、4265億元、6260億元、4505億元。此外，周二將有1000億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 09:23
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本周人行公開市場將有19635億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期2240億元、2365億元、4265億元、6260億元、4505億元。此外，周二將有1000億元國庫現金定存到期。
《經濟通通訊社20日專訊》
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