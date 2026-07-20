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20/07/2026 09:08

【人行操作】內地7月LPR連續14個月不變，1年期3%，5年期以上3.5%

　　人民銀行公布，7月1年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別為3%和3.5%，連續14個月維持不變。

　　此前《路透》的調查顯示，儘管外貿保持韌性，但中國二季度經濟增速放緩，實體經濟融資需求偏弱，消費復甦亦呈現分化態勢。在政治局會議召開前，市場普遍預計貨幣政策將保持觀望，7月LPR料維持不變。
《經濟通通訊社20日專訊》

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