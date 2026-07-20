《中國要聞》工信部：三方面做好新一代通信網規劃建設，推動信息通信業發展

國新辦今日舉行記者會介紹2026年上半年工業和信息化發展情況。工信部發言人、信息通信發展司司長謝存表示，新一代通信網不僅是傳統意義上的網絡升級，更是面向智能時代數字信息基礎設施的一次關鍵革新。下一步，工信部將把新一代通信網規劃建設作為推動信息通信業發展的重點，重點做好三方面工作。



第一是抓好網絡建設部署，統籌推進基礎網絡、空間網絡、國際網絡和融合網絡建設，推動5G萬兆光網等規模商用，持續增加國際海纜通達方向，加快新型工業網絡建設，形成適應智能經濟智能社會需要的基礎設施體系。



二是抓好產業支撐賦能，加強6G移動通信、光通信、海底光纜、衛星通信等核心技術創新和攻關，加速推動相關產品研製，支撐新一代通信網高質量建設部署，突出企業科技創新主體地位，發揮產業平台、科研院所和行業協會的作用，實現創新鏈和產業鏈高效協同。



三是抓好應用創新推廣，深化5G、千兆光網在重點行業的應用，創新新型應用場景和應用模式，深化腦機接口、具身智能、智能網聯汽車與5G、6G、衛星、互聯網等融合發展，發揮新一代通信網數字底座支撐作用，協同賦能水網、新型電網、城市地下管網、物流網等融合應用創新。

《經濟通通訊社20日專訊》