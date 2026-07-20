《Ａ股焦點》廣汽集團A升逾1%，與本田續簽協議延長合資合作至2038年

據日媒報道，本田今日宣布，與中國廣汽集團(02238)(滬:601238)的合資合同延長10年，持續至2038年。雙方在7月上旬簽署了延長合資的合同；原有合同將於2028年到期，此前外界大為關注，在銷售低迷的情況下，雙方會否延長有關合同。



《財聯社》亦引述本田中國表示，本田、廣汽就雙方旗下廣汽本田合資合作項目正式簽署戰略續約協議，在股比保持不變的同時將合作期限延長至2038年。報道引述本田中國內部人士指，「我們還是要在中國市場堅持下去」。



受消息提振，廣汽集團AH股價齊升，A股現升1.4%，報5.11元人民幣；H股則升2.3%。



天眼查信息顯示，廣汽本田股比結構為：廣汽集團、本田、本田中國分別持股50%、40%、10%。近年廣汽本田未能應對需求轉向新能源車的變化以及與中國車企的價格競爭，2025年銷量同比減少26%，降至34萬輛，較近年峰值（2020年的81萬輛）減少近六成。



進入2026年，廣汽本田的終端表現始終處於低谷。廣汽集團最新產銷公告顯示，6月銷量為14099輛，同比下降53.03%；今年前六個月累計銷量腰斬，跌幅為55.82%。



受銷售低迷影響，年產能達24萬輛的廣州黃埔工廠今年7月起停產。

《經濟通通訊社20日專訊》