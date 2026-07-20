《中國要聞》工信部：C919大飛機累計交付41架，安全飛行時長破13萬小時

國新辦今早舉行記者會介紹2026年上半年工業和信息化發展情況。工信部總工程師王衛明介紹，2026年上半年以來，中國裝備工業運行整體呈現「根基穩、亮點多、外需旺」的特點。其中，C919大型客機累計交付41架、安全飛行時長突破13萬小時；CR450高速動車組整車試驗圓滿完成，搭載組合駕駛輔助功能的乘用車新車市場滲透率達到70%，中國牽頭制定的聯合國自動駕駛系統全球技術法規發布，組合駕駛輔助系統安全要求強制性國家標準發布實施。



上半年，裝備工業增加值同比增長6.4%，佔規模以上工業比重為20%，對規模以上工業增加值增長的貢獻率達23.5%，有力支撐工業經濟平穩運行。新質生產力加快培育壯大，工業機器人、服務機器人產量同比分別增長28%和11.9%。



上半年，裝備工業出口交貨值同比增長18.2%，對工業出口增長的貢獻率達到近50%。其中，風力發電機組、鋰電池出口同比分別增長35.6%和37.6%；汽車整車出口509.6萬輛，同比增長65.3%；出口船舶在全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中佔比均超九成以上，國際競爭力穩步提升。

《經濟通通訊社20日專訊》