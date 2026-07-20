龍旗科技(09611)上周五首斥2000萬人幣回購50萬A股，每股最高價40.8元人幣

龍旗科技(09611)(滬:603341)公布，在上周五（17日）通過集中競價交易方式首次回購49.77萬股A股，佔總股本比例為0.1%，已回購的總金額約1999.8萬元（人民幣．下同）。



該集團指，回購成交的每股最高價40.8元，每股最低價39.5元，而回購符合相關法律法規的規定及公司既定的回購股份方案。

《經濟通通訊社20日專訊》