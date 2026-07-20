中金公司(03908)全資附屬中金財富證券中期淨利潤逾23億人幣，升1.4倍，收入升60%

中金公司(03908)(滬:601995)公布，全資附屬公司中國中金財富證券截至6月30日止中期淨利潤約23.87億元（人民幣．下同），升1.4倍。



該集團指，中金財富證券營業收入約61.4億元，升60%，其中手續費及佣金淨收入約36億元、利息淨收入11.8億元、投資收益8.5億元。至於營業利潤32.2億元，升約1.48倍。



*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

《經濟通通訊社20日專訊》