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AH股新聞

20/07/2026 08:37

順豐控股(06936)6月快遞物流業務收入279億人幣，升逾6%，單票收入連升4個月

　　順豐控股(06936)(深:002352)公布，6月快遞物流業務收入278.8億元（人民幣．下同），升6.19%。

　　該集團指，速運物流業務收入200.17億元，升0.28%，速運物流業務單票收入14.41元，升5.41%，已連續4個月按年回升，但業務量按年下跌4.86%。至於供應鏈及國際業務收入增長24.97%，至78.63億元。
《經濟通通訊社20日專訊》

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