億華通(02402)附屬提起訴訟，向飛馳汽車科技申索未還逾1.6億人幣

億華通(02402)(滬:688339)公布，全資附屬公司唐山謙辰新能源發展近日於河北省唐山市中級人民法院以原告人身分提起針對佛山市飛馳汽車科技的訴訟，有關若干合約申索未償還金額合共約1.62億元人民幣。



該集團指，唐山謙辰目前正就該訴訟尋求法律意見。根據現階段評估，預期該訴訟不會對集團整體日常營運造成任何重大影響。

《經濟通通訊社20日專訊》