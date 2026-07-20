申萬宏源(06806)發行短期債券籌獲20億人幣，票面利率1.5%

申萬宏源(06806)(深:000166)公布，在本月16日，申萬宏源證券向專業投資者公開發行短期公司債券（第六期），發行額20億元人民幣。
該集團指，債券分為兩個品種，品種二全部回撥至品種一，品種一最終發行規模為20億元人民幣，票面利率1.5%，期限216天。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/07/2026 08:42
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該集團指，債券分為兩個品種，品種二全部回撥至品種一，品種一最終發行規模為20億元人民幣，票面利率1.5%，期限216天。債券登記完成後，擬於深圳證券交易所上市交易。
《經濟通通訊社20日專訊》
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