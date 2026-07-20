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AH股新聞

20/07/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，上周五(17日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3883.49
兆易創新(603986)3826.57
中微公司(688012)3119.58
瀾起科技(688008)3014.88
藥明康德(603259)2482.48
生益科技(600183)2475.56
亨通光電(600487)2248.55
海光信息(688041)2112.87
長江電力(600900)1867.07
貴州茅台(600519)1727.35
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)9992.52
寧德時代(300750)9389.90
北方華創(002371)4456.91
新易盛(300502)3626.66
東山精密(002384)2661.79
紫光股份(000938)2566.64
三環集團(300408)2095.85
通富微電(002156)1871.57
京東方A(000725)1739.17
浪潮信息(000977)1726.08

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社20日專訊》

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