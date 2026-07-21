【國務會議】李強：完善服務業發展支持政策，系統推進「六張網」規劃建設

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國務院總理李強20日主持召開國務院常務會議，會議指出，要充分釋放服務業發展潛力，分門別類完善支持政策，加快破除各種制約和障礙。生產性服務業要加力支持科技創新和價值創造，進一步發揮對實體經濟的支撐作用，生活性服務業要著力擴大優質供給，更好滿足人民群眾多樣化多層次需求。要系統推進「六張網」規劃建設，因地因業加快實施，加強資金要素保障，切實把重大基礎設施網絡建設好。同時統籌好建和用的關係，更加重視管理機制等「軟建設」，增強運營服務能力。



*持續優化支持創新的知識產權保護環境*



會議指出，要抓緊補齊制度短板，加快推動相關法律法規立改廢釋，完善配套政策措施，持續優化支持全面創新的知識產權保護環境。要強化知識產權高質量供給，深化權益分配改革，加強政策支持和市場服務，提升轉化運用效能。要建立全鏈條人才培養體系，加快建設高層次、複合型、應用型人才隊伍，全面提升知識產權管理服務水平。



*積極探索靈活就業人員社保新模式*



會議指出，要提高社會保障體系的整體性協同性，優化相關制度安排，加強銜接聯動，高效配置各種資源，增強社保制度可持續發展能力。要深化政策機制創新，豐富多層次社保體系，積極探索靈活就業人員社保新模式，優化農民工等群體住房保障措施，推進失能照護等服務資源共享，增強社保體系適應性。要完善社保平台功能，加強精細化管理，積極運用先進技術提高社保經辦服務便利度。



*強化預算管理，深化財稅體制改革*



會議指出，要全面抓好審計整改工作，對審計查出問題高度重視、嚴肅對待，逐項分解任務、壓緊壓實責任，舉一反三務求整改實效。要進一步強化預算管理，深化財稅體制改革，切實發揮好財政資金的使用效益。要把審計整改作為改進工作的有力抓手，推動黨中央決策部署和政策措施更好落地見效，扎實做好下半年各項工作，確保完成全年經濟社會發展目標任務。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》