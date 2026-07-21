《駐京專電》發改委與銀河通用等座談：加力推動民營經濟促進法配套制度建設

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發改委主任鄭柵潔20日表示，做好下半年經濟工作對完成全年發展目標十分重要。發改委將發揮好存量政策和增量政策集成效應，加快培育消費新增長點，持續推動「十五五」規劃綱要重大工程項目實施，縱深推進全國統一大市場建設。同時，實施好「法治護航民營經濟」行動，加力推動民營經濟促進法配套制度建設，發揮好多層次與民營企業常態化溝通交流機制作用，持續營造良好環境。



*與銀河通用等5家企業負責人溝通交流*



當日，鄭柵潔主持召開民營企業座談會，與來自食品加工、工業自動化測試設備製造、營銷服務、人形機器人研發、物聯網服務等領域的三全食品(深:002216)、華興源創(滬:688001)、易點天下(深:301171)、銀河通用機器人、飛尚科技5家企業負責人溝通交流，圍繞上半年經濟形勢和下半年經濟工作聽取意見建議。



參會企業負責人普遍認為，今年以來外部不穩定不確定因素增多，中國經濟頂住壓力、穩中有進，展現出強大韌性和活力，目前企業生產經營平穩，市場預期穩步改善，有能力、有信心完成全年生產經營目標。參會企業還圍繞推動產業鏈上下游協同、促進傳統產業改造升級、加大創新人才培養力度、加強數據等要素保障、規範招標投標市場秩序等方面提出意見建議。



鄭柵潔表示，企業對經濟運行的感知和判斷，為監測分析經濟形勢、研究制定政策舉措、實施宏觀調控提供了積極參考，企業有活力，經濟才有動力。今年是「十五五」開局之年，宏觀政策持續發力，上半年中國經濟總體平穩，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優。雖然外部環境變化帶來不少困難挑戰，但中國經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，希望廣大民營企業家堅定發展信心，深入挖掘需求升級和產業升級機遇，堅守主業、做強實業。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》