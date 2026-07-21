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AH股新聞

21/07/2026 08:59

《駐京專電》商務部等9部門出台促進家政服務業發展舉措，探索制定用工指引

　　商務部等9部門近日印發關於促進家政服務業高質量發展的若干政策措施，破解當前家政服務業發展面臨的堵點難點，促進家政服務消費。若干政策措施提出支持有條件的地方結合實際依法探索家庭直接僱傭的家政服務人員休息時間、隱私保護等權益保障的有效路徑。支持有條件的地方探索制定家政企業用工指引，發布家政服務規範協議。

*引導家政企業參與長期護理服務體系建設*

　　在加大對家政企業的支持力度方面，若干政策措施明確鼓勵保險公司開發適合家政服務業的保險產品，引導家政企業參與長期護理服務體系建設，健全靈活就業人員社保制度，提高靈活就業家政服務人員參保率。

*強化信用信息核查功能，加強價格監管*

　　在強化職業技能培訓方面，若干政策措施明確修訂完善家政服務相關職業（工種）國家職業標準，優化職業技能等級認定方式。支持行業協會開展家政服務人員職業技能等級認定。在健全信用信息平台體系方面，若干政策措施提出強化信用信息核查功能，加強信用信息共享。為夯實行業發展基礎，若干政策措施明確完善合同示範文本，強化標準研制與應用，推動開展服務質量評價，加強價格監管。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》

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