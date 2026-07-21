《駐京專電》李強同泰國總理阿努廷會談，冀推動各領域互利合作

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國務院總理李強21日在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的泰國總理阿努廷舉行會談。李強表示，在兩國領導人戰略引領下，中泰命運共同體建設正不斷走深走實，為雙方合作開辟更加廣闊前景。願同泰方進一步弘揚傳統友誼，鞏固政治互信，堅定相互支持，推動各領域互利合作邁向更高水平，持續提升兩國人民福祉。



*拓展人工智能、新能源汽車等新興領域合作*



李強指出，中方願同泰方加強發展戰略對接，推動高質量共建「一帶一路」，加快實施中泰鐵路等重點項目，提升跨境支付、本幣結算等便利化水平，保持雙邊貿易良好增長勢頭，深化產業互融互嵌，拓展人工智能、新能源汽車、清潔能源等新興領域合作，攜手促進共同繁榮。希望泰方為赴泰中國企業提供良好營商環境。雙方還要深化旅遊、教育、媒體等人文交流，同時進一步加強執法安全合作，堅決打擊網賭電詐等跨境犯罪。



當前，單邊主義、保護主義愈演愈烈。中泰同為開放合作的踐行者、受益者，應當緊密團結協作，在聯合國、世貿組織、中國-東盟、亞太經合組織、瀾湄合作等多邊機制加強協調配合，共同維護兩國正當權益和國際公平正義。



*泰方將加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度*



阿努廷表示，泰方願同中方密切高層往來，用好各領域對話機制，促進貿易、投資、農業、互聯互通、人工智能、電動汽車等領域合作，深化旅遊、地方交流，推動泰中全面戰略合作夥伴關係取得更多務實成果。泰方將加大打擊網賭電詐等跨境犯罪力度，為赴泰中國遊客和企業營造良好、安全環境。泰方歡迎習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方在東盟-中國、瀾湄合作等多邊框架內加強溝通協調，共促地區與世界和平、穩定、繁榮。



會談後，兩國總理共同見證簽署貿易、農業、海關、科技、人工智能教育、航空航天、知識產權、媒體、打擊跨國犯罪等領域多項合作文件。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》