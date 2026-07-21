《駐京專電》市監總局開展5方面專項行動，推動平台企業賦能個體戶發展

市場監管總局印發《推動平台企業賦能個體工商戶發展行動方案》。《行動方案》提出，2027年年底前，滾動形成「五個一批」工作成果，即推出一批精準「滴灌」、直達快享的幫扶舉措，培育一批特色鮮明、轉型發展的優質商戶。《行動方案》部署開展5方面專項行動。



*引導平台企業讓利，合理降低佣金、抽成等費用*



一是開展初創幫扶行動。加大對平台新入駐個體工商戶的支持力度，便利經營准入，降低經營成本，包括引導平台企業為新入駐個體工商戶提供讓利服務，合理降低佣金、抽成、會員費、技術服務費、信息服務費、營銷推廣費等費用。



二是開展重點培育行動。打造「名特優新」金字招牌，引導平台企業開展資源對接，支持地方特色產業發展。



三是開展能力提升行動。加強政策法規宣傳和技能培訓，引導個體工商戶守法合規經營，提升市場競爭能力。



四是開展數字賦能行動。鼓勵平台企業推出更多輕量化、低成本數字化運營工具，減輕個體工商戶運營負擔。



五是開展創新示範行動。鼓勵各地結合實際出台支持個體工商戶線上發展的一攬子舉措，用好「全國個體工商戶發展網」等載體平台。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明21日北京專電》