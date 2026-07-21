《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|3368.53
|中微公司
|(688012)
|2960.82
|中天科技
|(600522)
|2832.47
|兆易創新
|(603986)
|2720.61
|生益科技
|(600183)
|2568.95
|亨通光電
|(600487)
|2533.52
|中國巨石
|(600176)
|2496.48
|瀾起科技
|(688008)
|2325.86
|源杰科技
|(688498)
|2320.06
|藥明康德
|(603259)
|2167.86
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|7237.10
|寧德時代
|(300750)
|4961.00
|新易盛
|(300502)
|3260.84
|東山精密
|(002384)
|3100.88
|三環集團
|(300408)
|2780.99
|浪潮信息
|(000977)
|2708.83
|滬電股份
|(002463)
|2410.31
|紫光股份
|(000938)
|2302.12
|長川科技
|(300604)
|2244.12
|通富微電
|(002156)
|2126.00
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
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