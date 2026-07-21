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AH股新聞

21/07/2026 17:44

《滬／深股通》中際旭創(300308)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)3368.53
中微公司(688012)2960.82
中天科技(600522)2832.47
兆易創新(603986)2720.61
生益科技(600183)2568.95
亨通光電(600487)2533.52
中國巨石(600176)2496.48
瀾起科技(688008)2325.86
源杰科技(688498)2320.06
藥明康德(603259)2167.86

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)7237.10
寧德時代(300750)4961.00
新易盛(300502)3260.84
東山精密(002384)3100.88
三環集團(300408)2780.99
浪潮信息(000977)2708.83
滬電股份(002463)2410.31
紫光股份(000938)2302.12
長川科技(300604)2244.12
通富微電(002156)2126.00

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

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