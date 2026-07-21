《鍾之日記》AI強勢，港股反覆

7月21日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



投資者關注中東局勢是否出現降溫跡象，美股三大指數周一（20日）收低，費半指數續漲。港股上日收復兩萬五關口後，今日輕微高開7點，AI及芯片股向好，智譜(02513)數據中心計劃曝光股價暴漲，大市好淡角力，恒指反覆收跌10點，收報25132；主板成交回落至3千億關口之下，錄2899億元。



*A股收升1.8%企穩3800，科創50飆逾一成*



國家隊撐市奏效，A股強力反彈，滬綜指今日收升1.79%報3864.37點，深成指升4.81%；創業板指漲7.05%，科創50指數更飆10.73%，兩者均創2024年10月18日以來最大單日漲幅。成交放量，滬深兩市全日交易額2.96萬億元人民幣，較上一個交易日大增2549億元人民幣或9.4%。



中證監周一召開投資者座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，將全力維護市場平穩運行。當日，中證監還召開上市公司、證券及基金機構座談會。經內媒不完全統計，僅7月20日一天，A股就有近30家公司披露了增持、回購計劃，按金額上限統計，已超120億元。分析師稱，政策層面釋放的明確維穩信號，能夠有效扭轉市場此前的悲觀預期，緩解場內資金的恐慌情緒，吸引資金回流，同時大幅增強場外增量資金的入場信心。



從板塊來看，半導體重拾活力，指數漲幅超11%，中科飛測(滬:688361)、華虹宏力(滬:688347)等十餘股升20%封板，中芯國際(滬:688981)揚逾11%。英國《金融時報》引述消息，中國監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。



*智譜據報建成大型數據中心，AI芯片股齊升*



智譜(02513)據報建成一座全部採用中國製芯片的大型數據中心，並已開始局部投入運作，用於開發旗下自研大型語言模型GLM。與此同時，智譜正式完成對國產AI異構算力軟件公司中科加禾(XCore Sigma)的收購。分析人士認為，這兩項動作分別補齊了算力供給與算力釋放兩大關鍵能力。消息帶動智譜股價一度急升42%，最終全日收漲36.9%，報1219元。



據《彭博》引述知情人士報道，該數據中心的設計供電能力達1吉瓦，相當於可同時為約75萬戶家庭供電。《彭博》形容，以中國單一AI企業而言，該設施可能是目前規模最大的數據中心之一。知情人士透露，智譜目前已建成或運營多個計算集群，每個集群均配備逾1萬枚芯片。但未有披露所採用的中國芯片供應商、集群總數，以及現階段實際啟用的算力。



在美國限制高端AI芯片輸華之際，中國正加快建立由本土芯片支撐的AI算力基建。華為、寒武紀(滬:688256)及阿里巴巴(09988)等企業均有開發AI加速器或相關芯片，供大型模型訓練及運行，以降低對英偉達(US.NVDA)產品的依賴。



另據英國《金融時報》，監管機構正考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。報道指，商務部已與阿里(09988)、字節跳動和智譜等討論，限制用於模型訓練的關鍵數據轉移至海外，以及限制外國用戶下載模型權重，但仍然會允許海外客戶取得這些模型和服務。商務部並徵詢各方對潛在限制舉措意見--禁止高通及台積電等芯片製造商，依據華為、阿里及字節跳動等研發的設計生產先進半導體。



其他AI平台股也走強，MiniMax(00100)彈15.2%，收報222.4元；阿里微升0.2%，報117元；芯片板塊亦受提振，華虹宏力(01347)、瀾起科技(06809)飆逾17%，兆易創新(03986)揚15.1%，壁仞科技(06082)升12.3%，中芯國際(00981)漲8.2%。



*小米傳上調今年手機出貨目標，股價反跌*



內媒引述供應鏈消息報道，小米(01810)在成本高漲的壓力下，仍將今年全年智能手機出貨目標從約9000萬部上調至1.1億部，增幅約16%，增量部分主要來自低端機型。小米股價收跌1.15%，報27.42元。



報道指出，小米之所以上調出貨目標，是因為公司內部評估認為當前存儲芯片行情有望迎來反轉，價格漲勢即將出現逆轉。此前，小米曾因存儲成本高企而下調了今年的出貨目標。



行業消息人士透露，目前手機等下游廠商對當前存儲的漲價已開始出現明顯的抵制情緒，其中OPPO、vivo在前不久就拒絕了三星第三季的報價，儘管這份報價對較前兩季的漲幅並不多。消息人士又說，此次小米上調出貨目標帶來的訊號是，存儲下游廠商已不願意再為持續攀升的存儲成本買單，當需求端的容忍度觸及天花板，價格上漲的動能便可能出現拐點。



受存儲芯片成本持續上漲，小米今年曾兩次下調其出貨目標。今年1月，小米、OPPO、vivo、傳音等多間手機廠商有傳下調全年整機訂單數量，其中小米下調幅度超過20%。此後，小米今年出貨目標從最初的約1.7億部降至1.35億部。上月底，《日經亞洲》引述知情人士稱，小米進一步下調全年出貨預期約30%至9500萬部左右，較年初預測縮水超過40%。



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