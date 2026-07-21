《Ａ股焦點》中際旭創香港上市擬籌80億美元，股價大升12.7%

中際旭創(深:300308)午後升12.7%，報1131.44元人民幣；《路透》引述直接知情人士透露，中際旭創將於明日（22日）啟動香港上市簿記建檔，計劃籌集至少80億美元。
消息人士並稱，該公司將以每股最高1010港元的價格售股。
高盛集團、中金公司、摩根士丹利和廣發證券是中際旭創上市的聯席保薦人。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/07/2026 14:31
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高盛集團、中金公司、摩根士丹利和廣發證券是中際旭創上市的聯席保薦人。
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