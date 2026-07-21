《神州金融》內地多家銀行上調美元定存利率，最高可達4%

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據《證券時報》報道，7月份以來，多家銀行上調美元定期存款利率，加大營銷力度。本輪利率上調由中資銀行率先啟動，外資銀行隨後跟進，當前部分銀行美元定期存款年化利率已達到4%。



報道指出，興業銀行(滬:601166)、江蘇銀行(滬:600919)、民生銀行(滬:600016)等中資銀行美元定期存款年化利率紛紛站上3%；多家外資銀行上線限時美元高息定期存款活動，部分產品年化利率達到4%。



外資銀行方面，恒生銀行於7月1日至7月31日推出美元定期存款新資金優惠利率，起存門檻為2萬美元，其中1個月美元定期存款年化利率為4%，6個月期年化利率為3.4%。東亞銀行(00023)則面向個人新客推出優惠，1萬至5萬美元（不含）起存，3個月、6個月、1年期最高年化利率分別為3.40%、3.35%、3.20%，5萬美元及以上起存則對應期限年化利率最高分別達3.40%、3.55%、3.25%。首都銀行（中國）7月13日亦更新外幣存款定價，3個月、6個月、12個月美元定期存款年化利率分別上調至3.60%、3.62%、3.62%。



報道引述中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬說法稱，銀行集中上調美元定期存款年化利率主要基於兩方面原因：一方面，美聯儲7月份議息會議臨近，市場存在9月份降息的預期，銀行搶抓政策窗口期吸納外幣資金，鎖定存貸息差、擴大外幣負債規模；另一方面，國內一年期人民幣定期存款利率普遍不足1.1%，銀行借助美元存款的較高收益，對沖人民幣攬儲收益偏弱的壓力。

《經濟通通訊社21日專訊》