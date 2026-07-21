【車企血戰】智己汽車回應經銷商經營異常：料本周末可完成訂單及車輛交付

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內地近日盛傳智己汽車於昆明、珠海、上海等地的經銷商出問題，車主下訂付款後，門店就出現經營異常、閉店或負責人捲款跑路等現象，導致車主無法退款或提車。智己汽車今日發布「關於近期網絡不實傳言的聲明」稱，今年7月7日，雲南昆明智合悅行汽車銷售服務有限公司（智己昆明兩家經銷商之一）因民間借貸導致資金鏈斷裂，造成部分用戶無法從金融機構取得車輛合格證上牌、車輛無法正常交付，同時也影響到該經銷商的關聯主體--珠海智合悅行汽車銷售服務有限公司在珠海地區的車輛交付。



聲明稱，事件發生當日，智己汽車第一時間成立專項工作組，並於第二天進駐現場，積極配合政府並協調相關方為用戶提供後續服務。截至7月17日，智己汽車已基本完成用戶的對接與情況梳理，並已於7月18日起陸續恢復合格證發放與車輛交付。預計到本周末，可完成所有正常購車用戶的訂單及車輛交付。



同時，智己汽車表示，關注到某些機構與個人，有組織地攻擊抹黑企業，將上述個例惡意誇大為「智己汽車多地經銷商暴雷」等負面話題，相關內容被大量轉發和評論，對公司的品牌聲譽和正常經營秩序造成惡劣影響。目前，公司全國渠道運營穩健，今年6-7月全國陸續新開26家門店，持續推進服務覆蓋。



公開信息顯示，智己汽車是 由上汽集團(滬:600104)、張江高科(滬:600895)和阿里巴巴集團(09988)於2020年底聯合打造的高端智能純電動汽車品牌 。據悉，智己汽車最初採用基於直營的全渠道零售模式，後來逐漸開放了授權經銷商模式。

《經濟通通訊社21日專訊》