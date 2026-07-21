《中國監管》新能源汽車維修安全要求國家標準將於8月1日起實施

國家市場監督管理總局7月20日通報，《新能源汽車維修作業安全要求》(GB/T 47439-2026)國家標準將於8月1日起實施。



標準內容涵蓋維修人員資質與作業場地條件、作業前的各項準備、風險排查與應急處置、具體作業流程以及操作過程中的安全規範。在適用範圍上，該標準重點聚焦新能源汽車高壓系統與氫燃料汽車供氫系統的維修作業。



*作業前防護裝備及工具檢查、作業風險識別等列重點內容*



在作業流程管理方面，標準明確了作業前、作業中、作業後三個環節的關鍵操作要求。其中，作業前的防護裝備及工具檢查、場地環境確認、作業風險識別等基礎工作被列為重點內容；B級電壓電路維修的相關操作規範也在標準中作出明確規定。



該標準的落地實施將為新能源汽車維修人員的規範作業提供技術指導，同時為維修企業的服務能力建設提供參照依據。有助於維修企業提升安全風險防範能力和維修服務規範化水平，對保障新能源汽車維修作業安全與維修質量、推動維修行業安全發展具有積極作用。



《經濟通通訊社21日專訊》