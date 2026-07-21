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21/07/2026 08:39

【ＡＩ】智譜據報建成巨型數據中心支持模型研發，全用中國製芯片

　　中國人工智能企業智譜(02513)據報建成一座全部採用中國製芯片的大型數據中心，並已開始局部投入運作，用於開發旗下GLM大型語言模型。

　　《彭博》引述知情人士報道，該數據中心的設計供電能力達1吉瓦，相當於可同時為約75萬戶家庭供電。該知情人士表示，智譜目前已建成或運營多個計算集群，每個集群均配備逾1萬枚芯片。但未有披露所採用的中國芯片供應商、集群總數，以及現階段實際啟用的算力。

　　GLM是智譜自行研發的大型語言模型系列，今次數據中心將用於開發相關模型及平台。《彭博》形容，以中國單一AI企業而言，該設施可能是目前規模最大的數據中心之一。

*中國加快建立國產AI算力基建*

　　在美國限制高端AI芯片輸華之際，中國正加快建立由本土芯片支撐的AI算力基建。華為、寒武紀(滬:688256)及阿里巴巴(09988)等企業均有開發AI加速器或相關芯片，供大型模型訓練及運行，降低對英偉達(US.NVDA)產品的依賴。

　　中國據報計劃未來5年投入約2萬億元人民幣，在全國建設數據中心及AI運算基建。智譜今次建成全數採用國產芯片的1吉瓦數據中心，進一步顯示中國AI企業正把本土芯片應用擴展至大型模型訓練所需的萬卡級運算集群。
《經濟通通訊社21日專訊》

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