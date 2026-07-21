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AH股新聞

21/07/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.42%，五大保險發聲支持資本市場

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今早高開0.42%，深成指及創業板指亦高開
▷ 五大保險機構發聲支持資本市場，投資資產超20萬億元
▷ 人行今日逆回購淨投放165億元，連續7日放水

　　五大險資巨頭發聲撐市，表示堅定支持資本市場發展。滬深股市今早高開，滬綜指高開0.42%，報3812.16點，甫開市即重回三千八關，深成指亦高開0.34%，創業板指高開0.76%。

　　7月20日，中國人保(滬:601319)、中國人壽集團(滬:601628)、中國平安(滬:601318)、中國太保(滬:601601)、新華保險(滬:601336)五大保險機構集體發聲，堅定支持資本市場發展。中國人保表示，將以實際行動積極把握資本市場估值修復與產業成長雙重機遇；中國太保公告，後續將繼續投資科技成長、消費、新能源等領域股票及ETF，支持培育和發展新質生產力，做真正的市場耐心資本。

　　截至2025年末，這五大保險巨頭合計投資資產超20萬億元(人民幣．下同)，在加大中長期資金入市力度的政策指引下，保險巨頭二級市場權益投資比例均顯著提升。除中國人壽外，其他五隻保險股早盤高開。

　　AI平台股亦有異動，模型開發商智譜(02513)據報已建成一座全部採用國產芯片的大型數據中心，這是中國推動以國產芯片替代英偉達產品的重要一步。昨日剛推出新AI模型的阿里巴巴(09988)，旗下電商速賣通(AliExpress)因銷售非法產品被歐盟罰款5.5億歐元。這是歐盟內容審核規定下迄今最大一筆罰款。阿里概念盤初以升為主。

　　人民銀行今日進行2530億元7天期逆回購，公開市場有2365億元逆回購到期，即今日淨投放165億元。人行已連續7個交易日放水共20925億元。
《經濟通通訊社21日專訊》

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