《Ｂ股行情》上證B股指數收升0.5%，深證B收升0.8%

上證B股指數收升0.5%，報271.71點。深證B股指數收升0.8%，報1124.39點。
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇？】美伊戰火再升級，霍爾木茲海峽再度關閉，你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化？ ► 立即投票
21/07/2026 15:06
上證B股指數收升0.5%，報271.71點。深證B股指數收升0.8%，報1124.39點。
《經濟通通訊社21日專訊》
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