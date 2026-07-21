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AH股新聞

21/07/2026 11:32

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.62%重返三千八，創業板指飆5.2%

　　滬深股市探底回升，三大指數集體翻紅，其中創業板指飆5.2%，滬綜指上午收升0.62%報3819.66點，深成指揚3.41%。量能放大，滬深兩市半日成交額20009億元（人民幣．下同），較上個交易日增3305億元或近20%。​​​​​​
　　盤面上，芯片產業鏈止跌回升，存儲及封裝概念領漲，臻寶科技(滬:688797)、北方華創(深:002371)升停。算力租賃概念表現活躍，中嘉博創(深:000889)5天3漲停。

　　下跌方面，煤炭及石油股明顯回吐，通源石油(深:300164)跌8.3%，洲際油氣(滬:600759)挫8%。今日油價走軟，市場一方面權衡美伊進行斡旋的報道，另一方面關注兩國之間新一輪交火以及也門胡塞武裝威脅對沙特實施海上封鎖的消息。

　　保險板塊亦全線下挫，中國人壽(滬:601628)下調2.6%，中國人保(滬:601319)跌2%。中國人保、中國人壽、中國平安(滬:601318)、中國太保(滬:601601)、新華保險(滬:601336)五大保險機構集體發聲，堅定支持資本市場發展。中國人壽集團表示，旗下主要投資平台國壽資產公司在市場相應點位加力提效、積極配置，A股和場內外基金市場權益類資產單日淨買入規模超100億元。
《經濟通通訊社21日專訊》

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