《Ａ股行情》滬綜指收升1.8%企穩3800，科創50飆逾一成

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國家隊撐市奏效，A股強力反彈，滬綜指今日收升1.79%報3864.37點，深成指升4.81%；創業板指漲7.05%，科創50指數更飆10.73%，兩者均創2024年10月18日以來最大單日漲幅。成交放量，滬深兩市全日交易額2.96萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大增2549億元或9.4%。



中證監周一召開投資者座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取意見建議，將全力維護市場平穩運行。當日，中證監還召開上市公司、證券及基金機構座談會，聽取各方意見建議。經內媒不完全統計，僅7月20日一天，A股就有近30家公司披露了增持、回購計劃，按金額上限統計，已超120億元。分析師稱，政策層面釋放的明確維穩信號，能夠有效扭轉市場此前的悲觀預期，緩解場內資金的恐慌情緒，吸引觀望的場內資金逐步回流，同時大幅增強場外增量資金的入場信心。



從板塊來看，半導體重拾活力，指數漲幅超11%，中科飛測(滬:688361)、華虹宏力(滬:688347)等十餘股升20%封板，中芯國際(滬:688981)揚逾11%。英國《金融時報》引述消息，中國監管機構正在考慮收緊對AI和半導體技術的出口管制。商務部據報已與阿里巴巴 (09988)、字節跳動和智譜(02513)等AI公司討論，限制用於模型訓練的關鍵數據轉移至海外，以及限制外國用戶下載模型權重；並徵詢各方意見，研究禁止高通及台積電等芯片製造商，依據華為、阿里及字節跳動等研發的設計生產先進半導體。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4739.23 +3.06 上證指數 3864.37 +1.79 13965.20 深證成指 14264.29 +4.81 15605.80 創業板指 3685.97 +7.05 科創50 1903.16 +10.73 B股指數 271.71 +0.46 0.80 深證B指 1124.39 +0.83 1.10

《經濟通通訊社21日專訊》