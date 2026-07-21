《Ａ股焦點》東芯股份升超3%，上半年料扭虧為盈賺至少6.4億

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東芯股份(滬:688110)20日晚間公告稱，預計2026年半年度實現營業收入14.9億元（人民幣．下同）至15.3億元，同比增長334.41%至346.07%；歸母淨利潤預計為6.4億元至6.8億元，較上年同期扭虧為盈，增加7.51億元至7.91億元；扣非淨利潤預計為6.3億元至6.7億元，同比扭虧為盈，增加7.57億元至7.97億元。



從季度維度來看，東芯股份業績呈現環比持續向好趨勢，其第二季度營業收入預計10.11億元至10.51億元，環比增長111%至119%；第二季度淨利潤預計5.02億元至5.42億元，環比增長262%-291%。



公告指出，業績變動主要受益於AI算力需求爆發及利基型存儲市場供需缺口擴大，公司所面對的存儲芯片市場的供需關係呈現結構性緊缺態勢，產品市場價格大幅攀升。以SLC NAND Flash為代表的存儲業務實現量價齊升，帶動上半年營業收入實現大幅增長，整體毛利率亦顯著上漲，帶動上半年利潤水平的顯著提高。



受業績預增消息提振，東芯股份今日高開，現升3.18%，報103.57元。



值得一提的是，東芯股份股價在最近一個月經歷了先揚後抑的劇烈波動。公司6月30日發布的《關於股票交易風險提示》指出，股價已連續3個交易日漲幅偏離值達6.66%，連續10個交易日累計漲幅偏離值達24.74%。隨後，公司股價開始大幅下跌，從6月30日最高點209.55元腰斬。

《經濟通通訊社21日專訊》