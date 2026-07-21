《Ａ股焦點》A股三大指數跌逾1%，光纖概念走弱，長飛光纖A股跌停

A股三大指數翻綠跌逾1%，滬綜指跌1.06%，深成指軟1.26%，創業板指挫1.33%。光纖概念走弱，長飛光纖(滬:601869)、通鼎互聯(深:002491)、永鼎股份(滬:600105)、亨通光電(滬:600487)及特發信息(深:000070)跌停，長盈通(滬:688143)挫17.5%，中天科技(滬:600522)逼近跌停。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/07/2026 10:14
A股三大指數翻綠跌逾1%，滬綜指跌1.06%，深成指軟1.26%，創業板指挫1.33%。光纖概念走弱，長飛光纖(滬:601869)、通鼎互聯(深:002491)、永鼎股份(滬:600105)、亨通光電(滬:600487)及特發信息(深:000070)跌停，長盈通(滬:688143)挫17.5%，中天科技(滬:600522)逼近跌停。
《經濟通通訊社21日專訊》
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