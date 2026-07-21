  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

21/07/2026 10:14

《Ａ股焦點》A股三大指數跌逾1%，光纖概念走弱，長飛光纖A股跌停

　　A股三大指數翻綠跌逾1%，滬綜指跌1.06%，深成指軟1.26%，創業板指挫1.33%。光纖概念走弱，長飛光纖(滬:601869)、通鼎互聯(深:002491)、永鼎股份(滬:600105)、亨通光電(滬:600487)及特發信息(深:000070)跌停，長盈通(滬:688143)挫17.5%，中天科技(滬:600522)逼近跌停。
《經濟通通訊社21日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，建行亞洲3個月高達7.88厘，工...

19/07/2026 10:55

貨幣攻略

萬里絲路和平行，跨越分裂覓新機

17/07/2026 12:41

大國博弈

中東戰火 | 美國對伊朗發動新一輪打擊，霍爾木茲海峽航運量驟...

17/07/2026 10:53

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金