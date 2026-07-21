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21/07/2026 11:22

《Ａ股焦點》三一重工AH股升跌不一，董事長提議至多回購8億元A股

　　工程機械製造商三一重工(06031)(滬:600031)公告稱，董事長提議以4億-8億元人民幣回購公司A股股份，回購股份用於A股員工持股計劃。公司AH股漲跌不一，A股現價跌0.26%，報19.51元人民幣；港股則升0.29%。
《經濟通通訊社21日專訊》

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