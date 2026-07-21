《中國要聞》網信辦：上半年轉交處置759個假網站同比增150%，仿冒企業佔最多

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中央網信辦表示，中央網信辦舉報中心今年以來積極回應社會關切，持續加大仿冒假冒網站舉報受理處置力度。上半年共轉交處置仿冒假冒網站759個，較2025年同期增加150%，涉及黨政機關、事業單位、企業、社會組織和國際組織5類網站。



其中，仿冒假冒黨政機關（人力資源社會保障部、雄安新區等）網站127個，佔總處置量的16.7%。仿冒假冒事業單位（學術期刊投稿單位、學校、醫院等）網站310個，佔比40.8%，當中仿冒假冒學術期刊投稿網站180個，佔比24%。仿冒假冒企業（國有、民營、外資）網站數量最多，達313個，佔比41.2%，當中仿冒民營企業網站205個，佔比27%。



中央網信辦指出，仿冒假冒黨政機關的網站通常以申領補貼、優惠落戶等名義吸引網民訪問，或假借已更名或撤銷的機構名稱，借「官方」之名行欺騙之實。仿冒假冒事業單位的網站通常以註冊報名、信息查詢、資格認證等名義吸引網民訪問，或冒用正規期刊名稱、刊號、編輯部信息等，非法套取個人信息、原創稿件，甚至騙取報名、認證、審稿等費用。



仿冒假冒企業的網站則主要是冒用知名企業、電商平台等名義，提供虛假服務、發布虛假信息，誘導網民註冊帳號、提供信息，甚至繳納費用。



中央網信辦提醒，訪問網站時要注意核驗網站域名、ICP備案、主辦單位名稱等信息。對來源不明的鏈接、彈窗廣告、社交平台私信、搜索引擎檢索出的網站，要保持警惕，不輕信、不轉帳。

《經濟通通訊社21日專訊》