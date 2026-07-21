《中國要聞》國家鐵路局：堅持適度超前、不過度超前，全力推進重大工程建設

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

國新辦今日舉行記者會介紹加快建設交通強國、完善現代化綜合交通運輸體系有關情況。國家鐵路局發言人副局長王啟銘介紹，「十五五」時期，中國鐵路將以基本實現現代化為總目標，堅持適度超前、不過度超前，突出安全化提升、協調化布局、數智化升級、綠色化轉型、融合化發展、系統化治理，全力推進一批重大工程的建設。



王啟銘又指，會加快補齊路網短板、打通瓶頸制約、暢通網絡循環，加快建設覆蓋廣泛、結構合理、功能完備、集成高效的現代化鐵路網，從「基本適應」邁向「提質增效」新階段。



*加強跨江跨海跨灣通道建設，強化能源糧食運輸通道建設*



他並提到，今年上半年，鐵路固定資產投資繼續保持在高位，累計完成投資3632億元人民幣，同比增長2.1%，為擴內需、穩增長發揮了重要作用。下一步，中國鐵路網建設將圍繞三個方面發力：一是暢通道，加強戰略骨幹通道建設；二是優結構，提升鐵路網絡結構功能；三是強節點，完善鐵路樞紐體系。



當中包括強化沿江沿海沿邊通道布局，推進跨區域戰略通道建設，加強跨江跨海跨灣通道建設；加快貫通「八縱八橫」高鐵主通道，有序推進重點區域高鐵連接線建設，加強重點城市群都市圈通勤能力提升；補齊西部路網「留白」，強化能源糧食運輸通道建設，加快打通繁忙幹線運輸瓶頸，推動貨運網絡能力提升；加快推進北京等重點鐵路樞紐暢通工程設施建設，不斷提升樞紐韌性和靈活性。

《經濟通通訊社21日專訊》