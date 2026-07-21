【聚焦數據】上海6月出口同比大增26.8%進口增17.4%，上半年出口規模首破萬億

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上海海關公布今年6月及上半年外貿數據。6月，上海市外貿進出口4472.6億元（人民幣．下同），同比增21.7%。其中，出口2091.3億元，大增26.8%；進口2381.3億元，增長17.4%；貿易逆差290億元。



上半年，上海市外貿進出口2.55萬億元，同比增長18.6%。其中，出口1.14萬億元，增長20.1%；進口1.41萬億元，增長17.4%；貿易逆差2663.4億元。



上海海關表示，上半年，上海市進出口規模、出口規模、進口規模均創歷史新高，出口更是首破萬億元大關，從10年前的同期的不到6000億元翻番至1.14萬億元。截至6月，上海市單月進出口連續17個月同比增長，年內6個月均保持兩位數增長態勢，出口更是已連續21個月同比增長，充分彰顯了上海外貿在應對複雜環境時的厚實底蘊和強大韌性。



上半年，上海市累計對200多個國家和地區實現進出口增長，外貿規模超百億的夥伴達到36個。其中，對歐盟、澳洲、韓國等傳統市場進出口均保持增長，合計7577億元，增長29.1%。對共建「一帶一路」國家進出口在去年同期首次超過上海外貿總值四成的基礎上，比重進一步提升至41.8%；對東盟、拉美、非洲等進出口規模均創新高。



*上半年手術機器人出口暴增2.4倍*



此外，上海海關指出，AI算力產業鏈已成為重要增長動能。服務器、光收發模塊、集成電路、工業級變壓器、儲能電池等AI相關產品出口均實現快速增長。同時，機器人產業蓬勃發展，上半年工業機器人、智能仿生機器人和手術機器人等三大機器人累計出口增長1.2倍，其中手術機器人出口更是呈現2.4倍的爆發式增長。另一方面，汽車、船舶等傳統製造業出口保持快速增長，上半年汽車、船舶分別出口990.1億元和321.1億元，分別增長81.6%和42.5%。



與此同時，上半年保稅物流進出口規模增長36.4%，達7558.3億元，拉動同期上海市外貿整體增長9.4個百分點。上海口岸監管跨境電商進出口突破千億大關，而上海本地企業依托海外倉、專線物流等相關措施，跨境電商進出口也歷史性突破300億元，增幅達到1.2倍。

《經濟通通訊社21日專訊》