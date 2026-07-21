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21/07/2026 15:04

【ＡＩ】馬斯克揚言新模型將超越Kimi，月之暗面黃震昕：希望能掰一掰手腕

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 馬斯克宣布Grok4.6可能超越Kimi
▷ 月之暗面發布2.8萬億參數開源模型KimiK3
▷ 黃震昕稱B端API收入佔70%，將推新平台

　　對於特斯拉CEO馬斯克近日揚言，其2萬億參數模型將完成初步訓練並有可能超過Kimi，《科創板日報》引述月之暗面(Moonshot AI)B端企業業務負責人黃震昕回應稱，對競爭持開放態度，「希望他們能出來跟我們掰一掰手腕」，指「過往他（馬斯克）放狠話的姿態比較直接明確，現在說的是『可能會有希望能夠超過』，這可能是因為這次（Kimi的）表現確實給到了一點震撼的感覺」。

　　月之暗面上周四（16日）晚發布新一代大模型Kimi K3，其參數規模達到2.8萬億，是目前全球參數最大的開源模型。馬斯克先是讚Kimi K3「Impressive」（令人印象深刻），然後在上周六（18日）上午宣布自家xAI的下一代模型Grok4.6初步訓練將於下周（本周）完成，揚言「可能超越Kimi」。Kimi當日下午在微博貼出馬斯克相關X帖文截圖，稱「歡迎加入『2萬億+』俱樂部」。

*B端收入中API調用佔70%，已形成可持續正向循環*

　　報道又指，黃震昕接受其記者採訪時透露，公司即將上線Kimi Hosted Agent平台，面向ToB客戶開放沙箱與Harness能力，打造標準化的企業級能力輸出接口。據介紹，該平台提供PPT生成、投研系統搭建等標準化API，支持客戶自定義輸出風格，可直接嵌入企業內部辦公系統使用。他還表示，當前B端收入中，API調用業務佔比達到70%，整體商業化路徑清晰，已形成可持續的正向循環。
《經濟通通訊社21日專訊》

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