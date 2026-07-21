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21/07/2026 15:51

《中國要聞》國家衛健委：今年已向2516萬人發放育兒補貼，申領期限延至今年底

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年度育兒補貼已發放2516萬人
▷ 2022-2024年出生嬰幼兒首次申領期限延至2026年底
▷ 補貼標準每孩每年3600元，按年發放至3周歲

　　據《央視新聞》今日引述國家衛生健康委報道，截至目前，2026年度育兒補貼已提交申請2751萬條，已審核通過2713萬條，已發放2516萬人。

　　與此同時，國家衛健委、財政部近日印發通知，將2022-2024年出生嬰幼兒的首次育兒補貼申請截止時間延長至2026年12月31日。該項政策適用於2022-2024年出生、符合育兒補貼申領條件嬰幼兒，2025年12月31日前未及時申請首次育兒補貼的。補貼標準與常規申請補貼標準一致：每孩每年3600元人民幣，按年發放，至其年滿3周歲。2022-2024年出生的，按應補貼月數折算補貼金額。

　　去年5月發布的《育兒補貼制度實施方案》明確，「從2025年1月1日起，對符合法律法規規定生育的3周歲以下嬰幼兒發放補貼，至其年滿3周歲」。同年9月發布的《育兒補貼制度管理規範（試行）》規定，對於2025年1月1日以前出生的嬰幼兒，首次申請應當在2025年12月31日前提出。

　　今次延期後，2022年出生的嬰幼兒，共可申請1次育兒補貼，應在2026年12月31日前提交，不再續領；2023年出生的嬰幼兒，共可申請2次育兒補貼，首次和第二次申請（續領）均應在2026年12月31日前提交；2024年出生的嬰幼兒，共可申請3次育兒補貼，首次和第二次申請（第一次續領）均應在2026年12月31日前提交，第三次申請（第二次續領）應在2027年12月31日前提交。
《經濟通通訊社21日專訊》

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