先導智能(00470)將斥不超過4億元回購H股，自有或自籌資金支付

先導智能(00470)(深:300450)公布H股回購股份方案，回購總金額不低於2億元，且不超過4億元，資金來源為自有資金或自籌資金。
該集團指，H股每日回購價格不得高於回購當日之前5個交易日H股平均收市價上浮5%，實際回購價格將結合二級市場交易行情靈活確定。回購H股股份數量不超過已發行H股總數的10%。
《經濟通通訊社21日專訊》
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21/07/2026 08:14
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該集團指，H股每日回購價格不得高於回購當日之前5個交易日H股平均收市價上浮5%，實際回購價格將結合二級市場交易行情靈活確定。回購H股股份數量不超過已發行H股總數的10%。
《經濟通通訊社21日專訊》
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