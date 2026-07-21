先導智能(00470)將斥不超過4億元回購H股，自有或自籌資金支付

先導智能(00470)(深:300450)公布H股回購股份方案，回購總金額不低於2億元，且不超過4億元，資金來源為自有資金或自籌資金。



該集團指，H股每日回購價格不得高於回購當日之前5個交易日H股平均收市價上浮5%，實際回購價格將結合二級市場交易行情靈活確定。回購H股股份數量不超過已發行H股總數的10%。

《經濟通通訊社21日專訊》