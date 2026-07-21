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AH股新聞

21/07/2026 08:58

兗礦能源(01171)控股股東山東能源斥2023萬人幣，增持近100萬A股

　　兗礦能源(01171)(滬:600188)公布，於昨日收到控股股東山東能源通知，山東能源於昨日通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式首次增持約99.8萬股A股，佔總股本的比例約0.01%，增持金額2023.4萬元人民幣。

　　該集團指，山東能源持股升至約52.85%，山東能源將繼續按照增持計劃，以自有或自籌資金安排執行後續增持。
《經濟通通訊社21日專訊》

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