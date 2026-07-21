海螺水泥(00914)7月暫斥1.9億人幣回購1126萬A股，累斥2.4億人幣回購A股

海螺水泥(00914)(滬:600585)公布，7月1日至昨日，回購約1126萬股A股，佔總股本比例為0.21%，成交總金額約1.94億元（人民幣．下同）。
該集團指，截至昨日，通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購約1346萬股A股，佔總股本比例為0.26%，成交總金額2.37億元，每股成交最高價20.33元，每股成交最低價16.64元。
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
21/07/2026 08:58
海螺水泥(00914)(滬:600585)公布，7月1日至昨日，回購約1126萬股A股，佔總股本比例為0.21%，成交總金額約1.94億元（人民幣．下同）。
該集團指，截至昨日，通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購約1346萬股A股，佔總股本比例為0.26%，成交總金額2.37億元，每股成交最高價20.33元，每股成交最低價16.64元。
《經濟通通訊社21日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N