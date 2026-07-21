上海醫藥(02607)申請清潤養目顆粒用於乾眼臨床試驗獲批

上海醫藥(02607)(滬:601607)公布，研發的清潤養目顆粒收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥物臨床試驗批准通知書。
該集團指，在進一步完善臨床試驗方案的基礎上，獲同意清潤養目顆粒申請開展用於乾眼的臨床試驗。清潤養目顆粒為中藥1.1類創新藥，該產品尚未在國內外上市。該項目已累計投入研發費用約800萬元人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇？】美伊戰火再升級，霍爾木茲海峽再度關閉，你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化？ ► 立即投票
21/07/2026 08:58
上海醫藥(02607)(滬:601607)公布，研發的清潤養目顆粒收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥物臨床試驗批准通知書。
該集團指，在進一步完善臨床試驗方案的基礎上，獲同意清潤養目顆粒申請開展用於乾眼的臨床試驗。清潤養目顆粒為中藥1.1類創新藥，該產品尚未在國內外上市。該項目已累計投入研發費用約800萬元人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇？】美伊戰火再升級，霍爾木茲海峽再度關閉，你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化？ ► 立即投票
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
指數N