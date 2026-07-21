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21/07/2026 08:58

上海醫藥(02607)申請清潤養目顆粒用於乾眼臨床試驗獲批

　　上海醫藥(02607)(滬:601607)公布，研發的清潤養目顆粒收到國家藥品監督管理局核准簽發的藥物臨床試驗批准通知書。

　　該集團指，在進一步完善臨床試驗方案的基礎上，獲同意清潤養目顆粒申請開展用於乾眼的臨床試驗。清潤養目顆粒為中藥1.1類創新藥，該產品尚未在國內外上市。該項目已累計投入研發費用約800萬元人民幣。
《經濟通通訊社21日專訊》

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