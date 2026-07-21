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AH股新聞

21/07/2026 07:52

《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(20日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
 

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
寒武紀(688256)4766.13
兆易創新(603986)4344.05
中微公司(688012)3403.06
瀾起科技(688008)3116.35
貴州茅台(600519)3037.45
生益科技(600183)2330.50
中天科技(600522)2109.90
藥明康德(603259)2062.73
海光信息(688041)1947.75
亨通光電(600487)1888.59
 
「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
中際旭創(300308)10304.17
寧德時代(300750)5076.48
北方華創(002371)4038.83
新易盛(300502)3167.59
浪潮信息(000977)2216.55
通富微電(002156)2141.69
長川科技(300604)2082.98
東山精密(002384)2011.25
三環集團(300408)1901.12
紫光股份(000938)1776.51

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》

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