《駐京專電》中證監召開座談會：持續加強市場基礎制度建設，增強內在穩定性

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中證監表示，7月20日下午至21日，中證監黨委班子成員分別召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構和專家學者的29位代表參加會議。與會代表圍繞當前資本市場形勢進行了深入研討，並對中證監工作提出意見建議。中證監負責人表示，將主動回應市場關切，持續加強市場基礎制度建設，增強市場內在穩定性。



*代表建議進一步規範量化交易行為、加大違法違規懲處力度等*



座談中，大家表示，當前中國經濟呈現總體平穩、向新向優的發展態勢，新「國九條」發布以來，資本市場整體生態發生深刻變化，投融資綜合改革效應持續釋放，上市公司質量和投資價值有效提升，保持市場穩健運行具備堅實基礎。與會代表圍繞進一步加強資本市場基礎制度建設、落實中長期資金長周期考核機制、不斷提升上市公司規範運作和治理水平、進一步規範量化交易行為、加大市場違法違規懲處力度、強化資本市場預期引導、進一步推動穩市機制制度化等方面提出了意見建議。



會上，中證監負責人表示，資本市場高質量發展，離不開上市公司、行業機構、專家學者等各方面的共同參與、共同努力。希望上市公司著力增強合規經營能力、提升核心競爭力，更好回報投資者；行業機構加大逆周期布局力度，切實提升投資者服務水平；專家學者積極建言獻策、理性發聲，共同營造良好市場環境。中證監將認真研究吸收各方面提出的意見建議，主動回應市場關切，統籌防風險、強監管、促高質量發展，持續加強市場基礎制度建設，增強市場內在穩定性，完善投資者合法權益保護長效機制，更好推動資本市場長期平穩健康發展。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》