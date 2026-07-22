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AH股新聞

22/07/2026 10:11

《駐京專電》北京上半年數字經濟增加值增7.8%，下半年將建Token工廠

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 北京上半年數字經濟增加值同比增長7.8%
▷ 下半年布局建設Token工廠及分發平台
▷ 上半年新增智能算力2.2萬P，總規模達8.2萬P

　　北京市經信局公布，上半年，全市數字經濟增加值增速7.8%，其中數字經濟核心產業增加值增速9.8%，對全市GDP增長的帶動作用顯著。下半年，北京將布局建設Token工廠，推進人工智能全域賦能，推動智能翻譯、智能同傳等在文旅消費領域的應用。

*布局建設Token工廠、Token分發平台*

　　下半年，北京市經信局將加快打造智能經濟新形態。制定Token經濟發展政策，圍繞Token生產、分發和應用等關鍵環節，布局建設Token工廠、Token分發平台，推動在工業、教育、文旅等重點領域創新應用。舉辦「創贏未來」OPC專場路演活動，激發超級個體的人工智能應用與創作活力。開發面向OPC的AIGC培訓精品課程，釋放AIGC技術價值。依托開源芯片研究院、北京通明湖信息技術應用創新中心，打造「RISC-V+AI OS」開源開放生態，構建從芯片指令集到操作系統到智能體應用的全棧自主技術體系。
　
　　進一步提升智能算力供給能力。打造「超級節點+行業節點」支撐體系，力爭下半年新增智能算力5萬P，年內算力總規模突破13萬P。持續推進存量數據中心綠色化改造，提高綠電消納水平，實現全年數據中心綠電消納量超30億度。

　　上半年北京新增智能算力2.2萬P，供給規模達到8.2萬P。依托覆蓋全國的算力互聯互通網絡，匯聚調度京津冀蒙等京外優質算力為北京企業創新發展服務。推動20餘家存量數據中心完成綠色低碳改造，上半年數據中心綠電消納超17億度。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》

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