《港滬深通》港股總市值45.9萬億元，滬深94.2萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(21日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2457 306 1698 41 2892 38 H股總數

(隻) 507 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 17336 307 - - - - 總市值

(億元) 458728 648 505923 993 434961 362 流通市值

(億元) - - 486878 691 371111 362 平均PE

(倍) 12.54 28.88 13.48 10.26 30.21 9.41 成交

百萬元 290004 2061545 1562085

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社22日專訊》