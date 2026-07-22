《港滬深通》港股總市值45.9萬億元，滬深94.2萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(21日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2457
|306
|1698
|41
|2892
|38
|H股總數
(隻)
|507
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17336
|307
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|458728
|648
|505923
|993
|434961
|362
|流通市值
(億元)
|-
|-
|486878
|691
|371111
|362
|平均PE
(倍)
|12.54
|28.88
|13.48
|10.26
|30.21
|9.41
|成交
百萬元
|290004
|2061545
|1562085
《經濟通通訊社22日專訊》
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