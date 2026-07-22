《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監召開上市公司、行業機構等座談會聽取建議

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中證監召開上市公司、行業機構、專家學者系列座談會聽取意見建議

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7月20日下午至21日，中證監黨委班子成員分別召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構和專家學者的29位代表參加會議。與會代表圍繞當前資本市場形勢進行了深入研討，並對中證監工作提出意見建議。



外資機構密集發聲看好中國股市

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7月以來，花旗集團、瑞銀、渣打銀行等多家外資機構密集發布市場觀點，看好中國股市下半年表現。從評級上調到真金白銀增配，外資機構正在用實際行動唱多做多中國資產。伴隨資本市場系列對外開放舉措持續推進，全球資本配置中國資產的通道將持續拓寬，中國資本市場對外資長線資金的「磁吸力」有望進一步增強。



智能機器人與AI重塑中國外貿新動能

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「我們剛敲定一筆今年12月份交付的訂單，總量2000台激光雷達智能割草機器人，單台海外售價達1600美元。」深圳星燦智能機器人有限公司創始人兼CEO李戰斌向中國證券報記者介紹。這筆大額海外訂單正是國內機器人產業出海提速的生動注腳。今年以來，機器人、AI相關產品加速搶佔全球市場，不僅刷新海外市場對中國制造的認知，更見證了中國外貿從「製造出海」到「智造領航」的關鍵躍遷。





《上海證券報》



中證監：持續加強市場基礎制度建設，增強市場內在穩定性

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7月20日下午至21日，中國中證監黨委班子成員分別召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構和專家學者的29位代表參加會議。與會代表圍繞當前資本市場形勢進行了深入研討，並對中證監工作提出意見建議。中證監負責人表示，將認真研究吸收意見建議，主動回應市場關切，推動資本市場長期平穩健康發展。



科創板築起硬科技產業矩陣

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2026年7月21日，泰諾麥博(滬:688806)在上交所鳴鑼上市，成為科創板第611家上市公司。這是科創板重啟第五套上市標準後，迎來的又一家未盈利創新藥企業，也是科創板包容性改革邁出的最新一步。



科創時代呼喚新的企業家精神

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科創板七周年之際，長鑫科技距離上市已一步之遙。創始人朱一明自願將所持股份接近一半（7.68億股）用於員工的長期激勵。朱一明並非孤例。在科創板，超過六成公司的創始團隊來自科學家、工程師或行業專家，2025年，板塊研發投入1892億元人民幣，研發投入強度中位數為12.6%。





《證券時報》



中證監召開上市公司、行業機構、專家學者系列座談會聽取意見建議

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中證監最近兩天召開多場座談會，7月20日下午至21日，中證監黨委班子成員分別召開座談會，就促進資本市場穩定健康發展聽取各方面意見建議，來自上市公司、證券基金機構和專家學者的29位代表參加會議。中證監負責人表示，中證監將更好推動資本市場長期平穩健康發展。



科創板開市這七年，改革熱土處處盛開「科技之花」

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今日，科創板迎來開市七周年。七年來，科創板先後推出試點註冊制、「科創板八條」、「科創板1+6」三輪系統性改革，著力提高資本市場制度包容性、適應性，為硬科技企業量身定制生長土壤。目前，科創板已集聚了611家硬科技企業，IPO和再融資合計募資超1.2萬億元人民幣。



二季度公募基金規模近四十萬億元，大舉加倉電子板塊

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公募基金二季報昨日披露完畢。數據顯示，在科技成長主線主導市場的背景下，公募基金管理規模持續增長。天相投顧數據顯示，截至2026年二季度末，公募基金管理規模達到39.66萬億元人民幣，較一季度末增長超2.14萬億元人民幣。