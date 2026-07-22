《鍾之日記》恒指兩連跌，金股逆市漲

7月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔夜美股回升，日韓台股市早段跟漲，港股上日跌10點後，今日持續回吐。恒指開市已失守兩萬五關口，權重科技股領跌下，大市一度跌逾300點，逼近24800，尾段跌幅略收窄。恒生指數全日收報24892，跌239點或1%，二連跌；主板成交近3128億元。



*滬綜指微升0.07%，存儲概念回落*



繼投資者座談會後，中證監還召開上市公司、行業機構、專家學者系列座談會，並稱將主動回應市場關切，增強市場內在穩定性。滬深股市全日震盪，先升後回，滬指保住微弱升幅0.07%報3867.03點，深成指跌1.42%，創業板指挫3.23%；兩市成交額2.65萬億元人民幣，較上個交易日縮量一成。



中美兩國據報計劃於9月就人工智能問題舉行磋商，兩個超級大國正面臨如何監管雙方日益強大的前沿模型所帶來的風險。美方指國務卿魯比奧與中國外長王毅本周即將會晤，為今年晚些時候可能的兩國領導人峰會做準備。《路透》稱，魯比奧與王毅今日在東盟會議間隙舉行了雙邊會談。



盤面上，黃金股全日領跑，招金黃金(深:000506)升停。市場對美伊外交進展的期待助推金價走勢，金價盤中升至近兩周高位。保險股全線收漲，中國太保(滬:601601)升3.5%最多。五大險資巨頭日前集體發聲響應，表示堅定支持資本市場發展。下跌方面，A股存儲概念回落，長鑫科技(滬:688825)正式公布科創板IPO發行結果，最終戰略配售數量為16.67億股，網上發行最終中籤率約0.4714%。雖然公司發行價被市場視為低於預期，且上半年業績料大幅增長，網上投資者仍棄購約658.62萬股。



*美伊局勢推高金價，黃金股普漲*



美伊之間緊張局勢再度升溫，美軍中央司令部近日連續多晚對伊朗發動空襲，德黑蘭方面則反擊美軍在中東的軍事設施，令地緣政治風險持續。隔夜油價金價齊升約2%，亞洲時段金價更上穿4100美元。



黃金板塊隨之走強，靈寶黃金(03330)、赤峰黃金(06693)漲超15%，分別報19.18元和32.04元；紫金黃金國際(02259)升9.2%，紫金礦業(02899)升6%，招金礦業(01818)彈3.2%。



金飾方面，老鋪黃金(06181)升6.1%，收報397.2元，成今日表現次佳藍籌，六福集團(00590)、周大福(01929)、周生生(00116)等亦紛紛收高。據內媒報道，受國際金價大漲影響，內地品牌金飾零售價今日大幅跳漲：周大福從昨日的1223元人民幣/克飆升至1250元人民幣/克，周生生從昨日的1222元人民幣/克漲至1248元人民幣/克。



摩根士丹利在報告中形容黃金「正在努力尋找方向」，該行指出：一方面，各國央行持續買入黃金，為價格提供支撐；另一方面，由於市場擔憂美聯儲加息，交易所交易基金(ETF)正在減持黃金持倉。



不過，大摩分析師認為，黃金ETF仍可能重新回流市場，因預期聯儲局最終將在今年維持利率不變，並在明年恢復減息。分析師並預計，到今年第四季度，黃金價格將達到4450美元/盎司。



*Nike終止內地線上經銷，滔搏挫逾兩成*



據《路透》報道，Nike（耐克）(US.NKE)因在中國的市場份額持續遭本土競爭對手侵蝕，正試圖通過管控產品的線上銷售方式，吸引中國消費者回流，引導他們前往官方銷售渠道購物。



報道引述Nike大中華區副總裁兼總經理Cathy Sparks表示，公司希望通過限制批發分銷商的網上銷售，重建中國消費者的信任，並以原價銷售產品。她並指，明年1月起，中國主要運動服飾零售商將停止在線銷售Nike服裝和鞋類產品，轉而專注於實體門店銷售。線上方面，Nike產品將通過天貓、京東(09618)和抖音等中國主要電商平台新設的Nike品牌在線店舖，以及Nike官網與APP進行銷售。



內地體育用品經銷商滔搏(06110)表示，集團接獲Nike正式通知，滔搏目前於內地的Nike產品線上平台銷售將於2027年1月1日起全面終止。鑑於截至2026年2月底止財政年度來自Nike產品線上平台銷售的收入貢獻，約佔集團總收入的22%，該終止將在短期內對集團的業務造成重大負面影響。公司將就線下銷售安排致力與Nike保持緊密合作。滔搏股價重挫，今日跌24%，收報1.45元。



另外，寶勝國際(03813)亦稱收到Nike通知，其在內地的Nike產品線上平台銷售將於明年全面終止。但寶勝國際強調，來自Nike線上平台銷售的收入對集團之盈利貢獻並不顯著。該股跌近8.7%，報0.315元。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。