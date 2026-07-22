【提振內房】廣州：切實推動房地產紓困和發展，推進房地產開發融資方式改革

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廣州住建局發布《廣州市住房發展「十五五」規劃（徵求意見稿）》公開徵求意見。意見稿其中提出，切實推動房地產紓困和發展，推進房地產開發融資方式改革，穩步有序推進現房銷售制等。



*支持房地產項目合理融資需求，引導房企轉型升級*



意見稿提出六大任務，其中在「規範管理，有力防範化解房地產風險」方面，提出切實推動房地產紓困和發展。堅持問題導向、分類處置，防範化解房企債務風險。繼續做好困難房地產項目紓困工作，綜合運用各類舉措，推動項目建設交付。發揮房地產融資協調機製作用，支持項目合理融資需求，引導房地產開發企業逐步形成適度槓桿比例、合理負債水平和正常周轉速度的發展機制。



引導房地產市場企業轉型升級。引導房地產開發企業由傳統開發向開發、運營、服務一體化轉型，深度參與城市更新、存量資產盤活等城市運營業務，拓展房屋租賃、物業服務、資產運營、生活服務等非開發類業務。房地產企業應加強戰略謀劃，健全公司治理體系，規範運營管理，加強風險控制，推動行業平穩有序發展。



*穩步有序推進現房銷售制，推行主辦銀行制*



在「推動轉型，改革完善商品房基礎性制度」方面，意見稿提出穩步有序推進現房銷售制。積極穩妥謀劃現售制試點項目，適時選取合適地塊開展試點。強化金融服務支持，鼓勵商業銀行提高現房銷售項目開發貸款額度，給予利率優惠。對現房銷售地塊給予分期繳納地價和公共資源配套支持等。繼續實行預售的，規範商品房預售資金監管，規範資金使用。



同時，加大金融協調聯動，推進房地產開發融資方式改革，推動實現房地產開發企業融資從依賴主體信用向滿足房地產項目合理融資需求轉變。一個項目確定一家銀行或銀團為主辦銀行，項目開發、建設、銷售等資金存入主辦銀行，主辦銀行保證項目公司合理融資需求，形成主辦銀行與項目公司利益共享、風險共擔的良性循環機制。落實房地產項目資金封閉管理要求，項目交付前，嚴禁投資人違規抽挪項目公司銷售、融資等資金，嚴禁抽逃出資或提前分紅。





《經濟通通訊社22日專訊》