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AH股新聞

22/07/2026 14:28

《打擊貪腐》珠海市原副市長張宜生被查，曾因隧道施工14死事故遭處分

　　廣東省紀委監委今日通報，珠海市政協原黨組成員、專職常委張宜生涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　公開資料顯示，61歲的張宜生早年在廣東省紀委工作，曾任廣東省紀委辦公廳副處級紀檢監察員、第四紀檢監察室正處級副主任，2002年底起進入珠海市香洲區，先後出任區委副書記、區長、區委書記等職務，2013年成為珠海（國家）高新技術產業開發區黨委書記；2017年升任珠海市副市長，主管工業和信息化、交通運輸等領域工作。2021年7月15日，珠海興業快線（南段）一標段工程石景山隧道施工段發生嚴重坍塌透水事故，14名工人遇難，時任珠海市副市長的張宜生因此在同年10月遭政務警告處分，同月他還辭去珠海市副市長職務，其後成為市政協領導。

　　據《財新》報道，張宜生今年6月底至7月初被有關部門帶走。一名熟悉珠海政情的人士稱，張宜生長期參與珠海城市開發和重大項目協調，他主政高新區及擔任副市長期間的工作經歷，可能是調查關注的方向。

　　報道又指，張宜生是今年3月以來，繼廣東省政協原副主席郭永航、廣東省人大常委會財經委原副主任委員何寧卡之後，第三名被查的曾在珠海擔任市級領導職務的官員。郭永航、何寧卡分別擔任過珠海市委書記、市長。
《經濟通通訊社22日專訊》

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