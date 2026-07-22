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AH股新聞

22/07/2026 17:38

《中菲關係》中菲外長東盟會議期間會晤，拉扎羅稱就仁愛礁衝突提抗議

　　據央視CGTN今日下午報道，中國外交部長王毅今日在菲律賓馬尼拉出席中國-東盟外長會期間，與菲律賓外長拉扎羅(Theresa Lazaro)會晤。這是中菲外長自2024年以來首次會晤。

　　《路透》指，拉扎羅在X平台發文稱，她與王毅舉行了會談，並就本周於仁愛礁一帶發生的一宗「不可接受的事件」提出了「強烈抗議」，又指「雙方討論了保持溝通管道暢通、管控緊張局勢、尋求切實可行辦法的重要性」。

　　7月20日上午，中國海警與菲律賓海軍人員在仁愛礁附近海域爆發近距離衝突，隨後上升為外交風波，兩國互相召見對方大使抗議。中國外交部發言人林劍昨曾在例行記者會上指出，中國海警在仁愛礁附近海域開展正常維權執法行動時，菲方非法「坐灘」軍艦故意派出兩艘小艇，以危險方式抵近衝撞中方船隻，並暴力襲擊中方執法人員。中方不得不堅決依法應對。事後菲方卻倒打一耙，歪曲事實，大肆渲染炒作，中方對菲方的有關行徑表示強烈不滿和堅決反對。中方已於昨日上午向菲律賓駐華大使提出嚴正交涉。
《經濟通通訊社22日專訊》

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