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AH股新聞

22/07/2026 10:55

《Ａ場新股》中國尋求科技自主，長鑫科技IPO戰略配售過半股數花落「國家隊」

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 長鑫科技IPO戰略配售52%由國家社保及養老基金獲配
▷ 國家隊獲配75億元人民幣，18家戰略合作夥伴獲配3.28億股
▷ 不同投資者限售期12至36個月，涉及存儲芯片企業

　　據《路透》分析，內地芯片巨頭長鑫科技(滬:688825)今日公布的首次公開發行股票（IPO）發行結果公告顯示，其IPO戰略配售有過半股數被全國社保基金和基本養老保險基金旗下投資組合囊括，這體現了在中國尋求科技自主可控的背景下，國家級長期資本對關鍵半導體龍頭企業的支持。

　　長鑫科技公告顯示，全國社保基金、社保基金劃轉和基本養老保險基金旗下36個投資組合共計獲配866050790股，獲配金額約為75億元(人民幣．下同)，獲配股數在最終戰略配售股數的佔比為52%。

　　在投資者類型中，他們被歸類為具有長期投資意願的大型保險公司或其下屬企業、國家級大型投資基金或其下屬企業。在這個投資者類型中，還有中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中郵人壽保險股份有限公司和泰康人壽保險有限責任公司。

　　上述投資者類型的限售期為12個月，其中中國國有企業結構調整基金二期的限售期為30個月。

　　長鑫科技稱，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為16.67億股，約佔初始發行數量的24.93%，約佔超額配售選擇權全額行使後發行數量的21.67%。

*18家戰略合作夥伴獲配3.28億股，佔近兩成*

　　另外一個重要的投資者類型，是與長鑫科技經營業務具有戰略合作關係的大型企業或其下屬企業，他們包括重慶傳音科技有限公司、上海瀾起紅利企業管理合夥企業（有限合夥）、拓荊科技股份有限公司、通富微電子股份有限公司和中微半導體（上海）有限公司等。該類投資者有18家，均獲配18244803股，共計獲配328406454股，佔比近兩成。限售期為18個月，其中杭州阿里雲飛天信息技術有限公司的限售期為36個月。

　　中國一直致力於擺脫在半導體領域對外國技術的依賴，存儲芯片的技術壁壘極高，過去長期被SK海力士、美光等海外巨頭壟斷。隨著長鑫科技、長江存儲先後啟動上市，中國存儲即將進入市場化擴張的新階段。
《經濟通通訊社22日專訊》

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